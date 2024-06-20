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На предприятии под Новосибирском произошел крупный пожар

В результате инцидента один человек погиб, шестеро пострадали

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Новосибирской области ликвидировали крупный пожар в производственном здании в городе Обь, сообщает ГУ МЧС России по региону в четверг.

В пресс-службе главка МЧС "Интерфаксу" уточнили, что ликвидированный пожар произошел в здании компании "Ретэко", занимающейся утилизацией промышленных и бытовых отходов.

"Предположительно, технологический взрыв произошел", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, по предварительным данным, есть погибший, еще шесть человек пострадали. Четверых госпитализировали, одному оказывают помощь на месте и еще один человек отказался от госпитализации.

Информация о пожаре в производственном здании поступила спасателям в 12:21 по местному времени (08:21 по Москве). К прибытию пожарных оно горело открытым огнем. За час пожар был локализован. Еще через три минуты было ликвидировано открытое горение.

Площадь пожара составила 375 кв. метров.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят дымоудаление и проливку сгоревших конструкций.

Обь Новосибирская область МЧС РФ
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