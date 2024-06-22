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Два ребенка утонули в водоеме на Ставрополье

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Водолазы аварийно-спасательной службы Ставрополья в субботу извлекли из Правоегорлыкского канала Изобильненского округа тела двух детей, сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы края.

"Вчера вечером трое ребят купались в районе "Тищенского моста" Правоегорлыкского канала Изобильненского округа. Однако домой вернулся только один. (...) В 5:15 спасателям удалось обнаружить тело первого мальчика. В 6:55 из воды извлекли тело второго ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски детей водолазы начали в 4 утра в субботу. Работу осложняли сильно течение и большое количество водорослей.

В пресс-службе добавили, что обстоятельства гибели детей выясняются.

Ставрополье Ставропольский край
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