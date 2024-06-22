Тела двух утонувших подростков достали из реки в Оренбуржье

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тела двух подростков, которые накануне утонули во время купания на реке Илек в Оренбургской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС в субботу.

Сообщение о двух утонувших подростках 2008 и 2009 года рождения поступило спасателям вечером в пятницу. Инцидент произошел вблизи села Тамаль-Ульткуль на реке Илек.

Обнаружить тела погибших удалось лишь в субботу.

"Сегодня водолазы аварийно-спасательной службы региона обнаружили тела погибших. Ведутся необходимые следственные мероприятия", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, группа подростков находились на реке без взрослых. Во время купания двое начали тонуть. О происшествии сообщили друзья погибших мальчиков, после чего сразу начались поиски.

По информации пресс-службы, в июне в Оренбургской области утонули пять детей. Всего с начала лета на водных объектах погибли 14 человек.