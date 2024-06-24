В России создадут единый образец удостоверения многодетной семьи

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ создаст бумажную и электронную форму единого удостоверения многодетной семьи с тем, чтобы в любой точке России люди могли воспользоваться положенными им мерами поддержки.

В ходе встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совфеда был поднят вопрос о необходимости введения удостоверения единого образца с тем, чтобы при переезде в другой регион многодетные семьи могли им воспользоваться. Кроме того, было предложено создать и электронную форму такого удостоверения.

"Конечно, так надо сделать и мы обязательно это сделаем. Имеется в виду, что мы и удостоверение в электронном виде сделаем универсальным, и в бумажном виде", - сказал Мишустин.

Он согласился, что многодетным семьям сложно бывает при переезде собрать пакет документов, поэтому единый образец удостоверений, который этот статус подтверждает, будет решен. "И в повседневной жизни, в социальных организациях его будет можно предъявить", - сказал премьер.