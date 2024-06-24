Правительство РФ упростило порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ), сообщает в понедельник сайт правительства РФ.

"Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале Госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что новый порядок не отменяет возможность для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ.

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.