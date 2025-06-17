Дума приняла закон об изменении сроков выставления платежных документов за ЖКУ

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, уточняющий сроки выставления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги и их последующей оплаты.

"Законопроект ко второму чтению получил важные дополнения, в том числе направленные на перенос сроков выставления платежных документов на оплату за жилищно-коммунальные услуги с 1 на 5 число месяца и внесение такой платы с 10 до 15 числа месяца. (...) Также в ГИС ЖКХ будет размещаться информация об исполнительных производствах, содержащих требования о взыскании з‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​адолженности за жилищно-коммунальные услуги. Указанную информацию будет размещать Федеральная служба судебных приставов", - отметил в своем выступлении член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Дмитрий Аверов.

Как уточнил в своих социальных сетях председатель комитета Сергей Пахомов, приставы получили обязанность размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах по взысканию задолженности за ЖКУ, образовавшейся за последние три года по решению суда.

Также депутаты приняли поправку о вступлении закона в силу с 1 марта 2026 года.