Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

В Минздраве РФ оценили рост цен на лекарства в 2024 г. в диапазоне 3,3%-4,1%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на жизненно важные лекарства в текущем году составил 3,3%; цены на лекарства, которые не входят в этот перечень, выросли на 4,1%, сообщил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.

"Рост цен на ЖНВЛП сегодня ниже уровня инфляции, это порядка 3,3% в 2024 году. Цены на лекарственные препараты, которые не входят в сегмент ЖНВЛП, повысились примерно на 4,1%, то есть, эти показатели находятся в зоне ниже, чем инфляционные показатели", - сказал Глаголев в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Замглавы Минздрава заявил о значительных запасах жизненно необходимых лекарств. "Объем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов сегодня в России составляет, если мы сравниваем с объемами потребления, 8 месяцев. Это достаточно хорошая цифра", - сказал он.

По его словам, несмотря на вызовы начала 2022 года, ситуация на рынке лекарственных средств остается стабильной.

Замглавы Минздрава отметил, что "отечественная индустрия закрывает ситуацию, связанную с точечными уходами с рынка отдельных лекарственных средств".

Сергей Глаголев Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом

В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом
Военная операция на Украине

Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате артобстрела ВСУ

Два человека задержаны по делу о гибели людей при пожаре в подмосковном Фрязине

Два человека задержаны по делу о гибели людей при пожаре в подмосковном Фрязине

Ожоги диагностированы у пострадавших при инциденте в шахте "Уралкалия" в Прикамье

Первое прижизненное издание "Бесов" и автограф Пастернака выставят на торги

Первое прижизненное издание "Бесов" и автограф Пастернака выставят на торги

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в центре Махачкалы

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 90 на 90

В горевшем накануне административном здании во Фрязине вновь возник пожар

В горевшем накануне административном здании во Фрязине вновь возник пожар

Что произошло за день: вторник, 25 июня

Авиасалон МАКС-2024 не состоится

Авиасалон МАКС-2024 не состоится
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });