В Минздраве РФ оценили рост цен на лекарства в 2024 г. в диапазоне 3,3%-4,1%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на жизненно важные лекарства в текущем году составил 3,3%; цены на лекарства, которые не входят в этот перечень, выросли на 4,1%, сообщил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.

"Рост цен на ЖНВЛП сегодня ниже уровня инфляции, это порядка 3,3% в 2024 году. Цены на лекарственные препараты, которые не входят в сегмент ЖНВЛП, повысились примерно на 4,1%, то есть, эти показатели находятся в зоне ниже, чем инфляционные показатели", - сказал Глаголев в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Замглавы Минздрава заявил о значительных запасах жизненно необходимых лекарств. "Объем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов сегодня в России составляет, если мы сравниваем с объемами потребления, 8 месяцев. Это достаточно хорошая цифра", - сказал он.

По его словам, несмотря на вызовы начала 2022 года, ситуация на рынке лекарственных средств остается стабильной.

Замглавы Минздрава отметил, что "отечественная индустрия закрывает ситуацию, связанную с точечными уходами с рынка отдельных лекарственных средств".