Глава государства указал на необходимость модернизировать производство комплектующих для ВМФ РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU -Многие производители комплектующих для ВМФ России загружены на полную, нужно форсировано модернизировать предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня многие производители комплектующих - паротурбинных установок, электротехнических изделий, радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов - загружены " на полную". Чтобы избежать дефицита поставок, переноса сроков, сдачи кораблей предстоит форсировано модернизировать предприятия, увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих", - отметил президент на совещании по вопросам развития кораблестроения", - сказал глава государства.

Путин отметил, что ряд мер на этот счет принят, даны соответствующие поручения. "Сегодня обсудим, как они выполняются и какие дополнительные решения здесь нужны", - сказал президент.