Что случилось этой ночью: четверг, 27 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Боливии произошла попытка военного переворота. Командующий вооруженными силами страны Хуан Хосе Суньига потребовал смены правительства. В ответ боливийский президент Луис Арсе отправил высшее командование армии в отставку. Новый командующий Хосе Санчес Веласкес призвал предшественника не применять силу. После этого военные покинули площадь перед двором правительства в Ла-Пасе, Как сообщает Associated Press, Суньига арестован.

- До 40 человек пострадали в результате схода с пассажирского поезда в Коми, семеро находятся в тяжелом состоянии. Все пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда эвакуированы, как уточнил глава региона, их было 195 человек.

- Владимир Путин заявил, что российский флот получит более 40 новых кораблей в 2024 году. Президент РФ также указал на необходимость внедрения на флоте систем обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотников.

- Российские военные уничтожили в ночь на четверг два беспилотника ВСУ над Московской областью и четыре дрона над Тверской.

- Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН заявил о попытках Запада исключить РФ из Интерпола. Вместе с тем глава МВД РФ призвал ООН дать оценку украинским ударам по Крыму 23 июня.

- Россия рассматривает возможность понижение уровня дипотношений со странами Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Замминистра подчеркнул, что Москва не инициировала такой шаг, но "мы не исключаем никаких вариантов в будущем".