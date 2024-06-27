МВД РФ предлагает выработать рамочные мандаты для миротворцев в зонах конфликтов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о необходимости подготовки четких рамочных мандатов для участников миротворческих миссий - это позволит достичь мира между конфликтующими сторонами.

"С сожалением отмечаем перенасыщение мандата миротворцев несвойственными функциями: право-человеческими, гендерными, климатическими, что снижает эффективность миссий. Мы выступаем за выработку четких рамочных мандатов для достижения мира между конфликтующими сторонами", - сказал Колокольцев в Нью-Йорке на 4-м Саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН, слова которого опубликовали в пресс-центре МВД.