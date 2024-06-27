Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Фото: Sotheby's

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Оригинал акварельной картины, которая использовалась для обложки книги "Гарри Поттер и философский камень", был продан за $1,9 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Художник-иллюстратор Томас Тейлор нарисовал картину в возрасте 23 лет, это был его первый официальный заказ.

Это рекордная сумма для предметов, связанных со вселенной Гарри Поттера, отмечает MarketWatch. В 2001 году картина была оценена всего в 85 750 фунтов. Предыдущий рекорд для связанных с историей про мальчика-волшебника вещей был установлен в 2021 году, когда первое издание первой книги ушло с молотка в Далласе за $421 тыс.

Рукопись "Сказок Барда Бидля", написанная Джоан Роулинг, в 2007 году купили за 1,95 млн фунтов, но это издание делалось специально для благотворительного аукциона.