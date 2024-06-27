ЦБ в июле начнет пилот по обмену данными с операторами связи для борьбы с мошенниками

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Банк России в июле начнет пилот по обмену информацией с операторами связи о телефонных номерах, связанных с мошенническими банковскими операциями, сообщил журналистам в четверг директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"История связана с выявлением дополнительных телефонных номеров, которые уже связаны с теми операциями, которые были осуществлены. Я имею в виду противоправные операции или, как мы их называем, операции без добровольного согласия клиента. То есть когда вы перевели деньги человеку, например, злоумышленнику, на определенные реквизиты, и есть связанные номера. Вот как раз мы и хотим получить информацию по связанным номерам на стороне операторов связи и дополнительно предоставить ее финансовым организациям", - сказал Уваров журналистам в кулуарах XII Петербургского международного юридического форума.

"Есть новые телефонные номера, которые могут использоваться в качестве идентификаторов платежа, если это используется в режиме сервиса быстрых платежей (Системе быстрых платежей - ИФ). Либо если эти телефонные номера связаны с другими реквизитами, счет, карта или еще какие-то, это тоже позволит использовать в процедурах антифрода для предотвращения мошенничества", - добавил он.

По словам директора департамента ЦБ, новый сервис будет развиваться на базе ФинЦЕРТа (специальное структурное подразделение Банка России, от CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты).

Мошенники в I квартале 2024 года похитили у клиентов банков 4,3 млрд руб., что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал ЦБ. При этом объем похищенных средств физлиц с банковских карт вырос в 1,4 раза - до 1,9 млрд руб. Объем похищенных средств с помощью СБП вырос более чем в 2 раза - до 1,1 млрд руб.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в начале 2019 года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции), совершать переводы между юрлицами и ИП (B2B-операции), а также оплачивать налоги и штрафы (C2G-операции).