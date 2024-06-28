Песков назвал плохими перспективы отношений между РФ и ЕС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с утверждением на саммите ЕС кандидатуры Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии заявил, что перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие.

"Госпожа Каллас (...) не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями. Поэтому не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие", - сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя соответствующее назначение.

Он также высказался о переутверждении Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на том же саммите.

"Что касается госпожи фон дер Ляйен, то она уже хорошо известна. В данном случае мы говорим только о теме отношений с Россией. Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией, так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется", - сказал Песков.