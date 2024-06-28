В РФ с 1 июля запустят эксперимент по маркировке бакалейной продукции и автомобильных жидкостей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о запуске с 1 июля 2024 года сразу нескольких экспериментов по маркировке товаров, распространив систему "Честный знак" в пилотном режиме на отдельную бакалейную продукцию, автомобильные масла и жидкости, а также пиротехнику. Соответствующие постановления подписаны правительством РФ.

Эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции пройдет в России с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года. "Пилот" по маркировке будет распространяться на соусы, майонезы, хлебцы, сухарики, гренки, чипсы, кукурузные палочки, попкорн, сухие смеси для приготовления супов, уксус и его заменители, специи и приправы, такие как сушеный лук, перец, ваниль, корицу, гвоздику, мускатный орех, сушеную зелень, кардамон, семена аниса, фенхеля, тмина и кориандра, ягоды можжевельника, готовую горчицу и горчичный порошок, имбирь, шафран, куркуму, тимьян, лавровый лист, карри и прочие пряности.

В те же сроки, с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года, в России пройдет эксперимент по маркировке смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей и эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехнических изделий, отдельных видов средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера.

Предполагается, что пилотные проекты не повлияют на стоимость товаров, так как участие в проектах будет добровольным для компаний, коды маркировки будут предоставляться производителям на безвозмездной основе. Оператором системы является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).