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Режим ЧС снят в Коми после ликвидации последствий аварии на железной дороге

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайно ситуации, который ввели в Коми после схода вагонов поезда Воркута - Новороссийск, снят, говорится в указе главы республики Владимира Уйбы, опубликованном на официальном портале региона.

Режим отменен в связи с завершением работ по ликвидации последствий аварии пассажирского поезда, говорится в указе.

26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По последним данным, погибли три человека, в том числе 16-летняя девушка.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пострадали до 50 человек. Глава региона Владимир Уйба ранее заявлял, что пострадали 20 человек, трое - в тяжелом состоянии. По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, пострадавшими в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми числятся до 40 человек.

В больницах проходят лечение 14 пострадавших.

В РЖД предварительной причиной схода вагонов назвали подмыв полотна из-за обильных осадков. В республике в связи с аварией ввели режим ЧС.

По факту ЧП расследуется уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Новороссийск Владимир Уйба Коми Воркута
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