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В Коми полностью восстановили железнодорожное движение после ЧП с поездом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов по второму пути перегона Инта-1 - Угольный Северной железной дороги открыто в 3.42 по московскому времени, сообщает в пятницу ОАО "РЖД".

Путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда, восстановлен.

"Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график", - отмечают в компании.

Как сообщалось, 26 июня в 18:12 по Москве на перегоне Инта-1 - Угольный сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда N511 Воркута - Новороссийск. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Погибли три человека.

Предварительной причиной схода вагонов называется подмыв полотна из-за обильных осадков.

Сход поезда с рельсов в Коми

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Коми РЖД
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