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Вильфанд сообщил о потеплении на Волге и Урале в ближайшие дни

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Повышение температуры после периода прохладной погоды прогнозируется в Поволжье и на Урале в ближайшие дни, а в Сибири наоборот начнется понижение температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Заметно теплеет на Волге. Начиная со следующей недели - плюс 30 - плюс 35 в Самарской, Пензенской областях. Даже в Кировской и Нижегородской тоже такие температуры - плюс 28 - плюс 33 градуса. Жаркая погода. И наконец-то температура приближается к норме на Урале. Там в Свердловской, Челябинской областях плюс 21 - плюс 26 градусов", - сказал он в воскресенье.

Жаркая погода с температурой выше нормы будет на юге Центрального федерального округа. В Воронежской, Липецкой, Белгородской областях будет до плюс 35 - плюс 38 градусов. Аналогичная погода в Ростовской области, где плюс 35 - плюс 37 градусов. "Вполне умеренная" температура, по словам Вильфанда, в ближайшие дни сохранится в Краснодарском крае, где плюс 30 - плюс 35 градусов, но в этом регионе будут кратковременные дожди.

Постепенный спад жары прогнозируется на юге западной Сибири, где уже на следующей неделе будет плюс 22 - плюс 27 градусов вместо плюс 33.

"Очень жарко в Забайкалье, на юге Красноярского края. Там тоже плюс 33. И на юге Якутии - около плюс 30. Очень жарко в Иркутской области - выше плюс 30 градусов. Поэтому, постепенно в южную половину Красноярского края, в Иркутскую область приходит 5 класс пожарной опасности. Также 5 класс пожарной опасности на юго-западе Якутии", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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