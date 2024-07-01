Россельхознадзор сообщил, что ЕС саботирует продление разрешений компаниям РФ на поставки рыбы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ЕС саботирует решение проблемы, связанной с задержкой продления разрешений рыбопромышленным компаниям РФ на поставки рыбы на европейский рынок, сообщает Россельхознадзор по итогам участия представителей службы в 89-м регулярном заседании комитета Всемирной торговой организации (ВТО) по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС-комитет).

На этом мероприятии представители стран-участников обсудили 53 взаимные торговые обеспокоенности.

"Делегация из России обозначила проблему, вызванную задержками со стороны Европейского союза в продлении разрешений для рыбопромышленных предприятий. При этом представители ЕС в очередной раз саботировали конструктивный подход к решению данного вопроса, оставив его без внимания и ответного слова, а также проигнорировали проведение двусторонней встречи, предложенной Россельхознадзором", - говорится в сообщении.

Делегация российской службы также выступила с заявлением о предоставлении доступа отечественной животноводческой продукции на рынки ЮАР и Индонезии. Россельхознадзор систематически информирует Всемирную организацию здравоохранения животных (ВОЗЖ) о вспышках в России болезней, внесенных в перечень ВОЗЖ, а также о мерах по их профилактике и ликвидации, о чем неоднократно сообщал компетентным ведомствам этих стран. Представители ЮАР и Индонезии отметили готовность оперативного решения этого вопроса.

Россельхознадзор также сообщил, что на заседании японская сторона в очередной раз попыталась убедить членов ВТО в радиационной безопасности своего продовольствия после устранения последствий инцидента на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, а также в отсутствии угрозы для здоровья человека.

РФ в октябре 2023 года ввела ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Японии для защиты от рисков, возникающих при поступлении на рынок радиоактивно загрязненных продуктов питания. Обеспокоенность российской стороны по этому вопросу разделяют также Китай и Южная Корея.

"Представители китайской делегации поддержали запрос Россельхознадзора в адрес японской стороны о предоставлении исчерпывающей научно обоснованной информации, необходимой для подтверждения безопасности рыбной продукции из Японии, включая возможность отбора проб на месте сброса воды с АЭС до момента его завершения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. РФ с 6 апреля 2011 года вводила запрет на поставки рыбы, рыбной и морской продукции из Японии. Он касался 242 предприятий, расположенных в восьми префектурах. Снятие запрета началось в 2015 году, полностью ограничения перестали действовать в 2018 году.

В 2023 году Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей от цунами АЭС, что стало новым поводом для беспокойства и введения запрета на поставки рыбы из этой страны.