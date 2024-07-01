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"Сбермаркет" проведет ребрендинг и продолжит работу под названием "Купер"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сервис доставки из магазинов и ресторанов "Сбермаркет" объявил о ребрендинге и продолжит работу под названием "Купер".

Как говорится в пресс-релизе проекта, ребрендинг займет около полугода. На сегодняшний день изменения касаются названия, позиционирования, фирменного стиля, приложения и сайта.

Проект предлагает возможность заказа товаров из районных магазинов и ресторанов в короткий промежуток времени – от 20 минут.

Всего сервис предлагает доставку более 7,2 млн позиций из 100 продуктовых и 25 аптечных сетей, около 1,3 тыс. магазинов непродовольственных товаров и 35,5 тыс. ресторанов. По адресу каждого клиента доступны до 130 магазинов и 30 ресторанов.

В 2023 году оборот "Сбермаркета" вырос в 1,6 раза до 165,6 млрд рублей (с НДС и промо). Количество доставленных заказов составило 65,9 млн, что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году.

Сервис доступен в 360 городах РФ.

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