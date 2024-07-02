Кабмин выступил против исключения из ФГИС "Зерно" продукции в потребительской упаковке

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не поддержало законопроект, который предлагает исключить внесение во ФГИС "Зерно" информации о зерновой продукции в потребительской упаковке, а также об оптовой и розничной торговле этой продукцией.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к правкомиссии по законопроектной деятельности, об этом говорится в заключении правительства к соответствующему законопроекту.

Законодательная инициатива, подготовленная в Госдуме, предлагает исключить внесение в систему "Зерно" информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих хранение фасованного в потребительскую упаковку зерна, а также информации о партиях зерна и партиях продуктов его переработки в потребительской упаковке, которые поставляются для оптовой и (или) розничной торговли, для гостиниц и предприятий общественного питания.

"Проектируемые законопроектом положения фактически приведут не только к выводу из сферы государственного учета значительного объема операций по перемещению зерна и продуктов переработки зерна к конечному потребителю, но и к риску невозможности получить объективную информацию о количестве и качестве зерна и продуктов переработки зерна, поступающего к такому потребителю. В случае принятия федерального закона прослеживаемость зерна и продуктов переработки зерна будет ограничена, по сути, только производством зерна и продуктов переработки зерна, их экспортом и импортом", - цитирует источник документы.

ФГИС "Зерно" была создана в соответствии с изменениями, внесенными в конце 2020 года в законы "О зерне" и "О развитии сельского хозяйства". Она нацелена на создание прозрачного рынка зерна и продуктов его переработки, включает информацию о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют, производят перевалку и перегрузку зерна, его реализацию и утилизацию. В ней создается сопроводительный документ, содержащий информацию о партии зерна или продуктов его переработки при перевозке любым видом транспорта. Это позволяет последовательно идентифицировать партии по всей цепочке при перемещении от производителя до переработки в готовую продукцию и отправки ее потребителю.

В частности, перечень продуктов переработки зерна, которые должны регистрироваться во ФГИС "Зерно", состоит из более 20 наименований. В их число входят мука и крупы, крахмал, смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, зерновые продукты для завтрака, глютен и др.

Система поэтапно вводилась с сентября 2022 года, в полном объеме начала действовать с марта 2023 года, когда в нее стали включаться сведения о продуктах переработки зерна.