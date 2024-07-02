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Абрамченко и Матыцин выдвинуты на довыборы в Госдуму

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Занимавшие ранее посты в российском правительстве Виктория Абрамченко и Олег Матыцин во вторник на заседании Генсовета "Единой России" выдвинуты на довыборы в Госдуму.

"Я надеюсь, вы понимаете, что если вы будете избраны в высший законодательный орган, ваше амплуа должно полностью поменяться: вы должны не просто помогать правительству, а периодически его терзать", - сказал, обращаясь к кандидатам на заседании, председатель партии Дмитрий Медведев.

Абрамченко выдвинута партией на выборы по Южному округу в Ростовской области, а Матыцин – по Унечскому округу в Брянской области.

Кроме того, партия на заседании Генсовета поддержала выдвижение экс-министра энергетики Николая Шульгинова кандидатом на довыборы по Хакасскому округу.

Это решение принято после консультаций с региональным отделением "Единой России" и с правительством республики, это "консолидированная позиция, которая учитывает интересы как региона, так и партии", сказал на заседании врио секретаря Генсовета Владимир Якушев. Он отметил, что Шульгинов уже выдвинулся в качестве самовыдвиженца. Губернатором Хакасии является Валентин Коновалов от КПРФ.

Виктория Абрамченко Олег Матыцин Госдума
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