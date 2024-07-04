Путин отметил контрпродуктивность единоличных попыток США "разрубить палестинский узел"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке показала контрпродуктивность единоличных действий, в частности США, "разрубить палестинский узел", и отказа от решений ООН, касающихся Палестины и Израиля, заявил на саммите ШОС президент России Владимир Путин.

Он обратил внимание на сохраняющиеся потенциальные конфликты на территории большой Евразии, разрастание которых, по его словам, чревато хаосом и нестабильностью.

"Прежде всего это, конечно же, Ближний Восток и конкретно ситуация в секторе Газа. История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности США, разрубить палестинский узел, и отказа от исполнений решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств - Израиля и Палестины", - сказал Путин.

Он отметил, что вопросы, связанные с обеспечением безопасности и стабильности, как на пространстве Евразии, так и в более широком и глобальном измерении, настойчиво требуют от объединения и государств - членов ШОС активной вовлеченности, выверенной линии, учитывающей чаяния единомышленников из числа стран мирового большинства.