Поиск

Путин отметил контрпродуктивность единоличных попыток США "разрубить палестинский узел"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке показала контрпродуктивность единоличных действий, в частности США, "разрубить палестинский узел", и отказа от решений ООН, касающихся Палестины и Израиля, заявил на саммите ШОС президент России Владимир Путин.

Обострение палестино-израильского конфликта

Он обратил внимание на сохраняющиеся потенциальные конфликты на территории большой Евразии, разрастание которых, по его словам, чревато хаосом и нестабильностью.

"Прежде всего это, конечно же, Ближний Восток и конкретно ситуация в секторе Газа. История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности США, разрубить палестинский узел, и отказа от исполнений решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств - Израиля и Палестины", - сказал Путин.

Он отметил, что вопросы, связанные с обеспечением безопасности и стабильности, как на пространстве Евразии, так и в более широком и глобальном измерении, настойчиво требуют от объединения и государств - членов ШОС активной вовлеченности, выверенной линии, учитывающей чаяния единомышленников из числа стран мирового большинства.

Ближний Восток Владимир Путин Газа ООН ШОС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Рособрнадзор предложил устроить для депутатов тестовый пункт проведения ЕГЭ

Госдума запросила у СКР предложения по изменению миграционного законодательства

Госдума запросила у СКР предложения по изменению миграционного законодательства

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО француза Винатье

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО француза Винатье

Директору ФСИН вынесли представление из-за роста числа побегов из колоний-поселений

ВТБ в 2024 году ограничится тремя стратегиями работы с заблокированными активами

ВТБ обсуждает интеграцию Почта банка в свою структуру на горизонте 2026 года

ВТБ обсуждает интеграцию Почта банка в свою структуру на горизонте 2026 года

В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite

В список рекомендованных чиновникам машин включили модели "ГАЗа", Lada Largus и Xcite
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении "Искандером" МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });