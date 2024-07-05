Банк России не планирует откладывать повышение имущественного ценза для "квалов"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Решение Банка России о сроках повышения имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора - окончательное, сдвигать сроки не планируется, но регулятор рассчитывает, что к этому времени законопроект о реформе квалификации примут и все изменения будут синхронизированы.

Об этом журналистам в кулуарах финансового конгресса ЦБ заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Мы рассчитываем, что законопроект будет принят до конца года, чтобы мы успели принять все нормативные акты к 1 января, и синхронизировали их между собой. Имущественный ценз мы переносить не будем, потому что об этом было объявлено много раз, и мы его и так сдвигали, это уже финальная дата. Но еще раз - мы исходим из того, что помимо увеличения имущественного ценза к этому же времени реализуем и другие обещания, о которых мы договорились с рынком. В том числе совмещение критериев", - сказал он.

ЦБ сейчас ведет дискуссию с рынком и учебными заведениями о том, кто будет принимать экзамен, который также позволит получить статус "квала". "Я думаю, что по нему финальное решение будет, наверно, в сентябре", - добавил Мамута.

О планах повысить имущественный ценз Банк России объявил еще летом 2022 года. Тогда регулятор говорил о планке в 30 млн рублей, но после критики участников рынка смягчил свою позицию. Согласно опубликованному в январе 2024 года проекту указания ЦБ, ценз должен быть повышен с нынешних 6 млн рублей до 12 млн рублей с 1 января 2025 года, до 24 млн рублей с 1 января 2026 года.

Концепция реформы квалификации, которую в 2023 году представил регулятор, предполагает, что в первую очередь будут учитываться опыт и знания инвестора, а имущественный критерий отойдет на второй план. Планируется, что для получения статуса "квала" инвесторы также смогут сдать специальный экзамен.

Законопроект, который уточняет критерии для получения статуса "квала", был внесен в Госдуму в конце ноября 2023 года, в апреле 2024 года он был принят депутатами в первом чтении. Согласно документу, инвестор будет признаваться квалифицированным, если соответствует требованиям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода. Конкретные параметры по критериям в законопроекте не прописаны, их отдельно должен установить ЦБ.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев ранее говорил "Интерфаксу", что дискуссия с ЦБ по размеру имущественного ценза может возобновиться после первого этапа его повышения. "Относительно планки в 12 млн (рублей) мы придерживаемся прежнего мнения: это нецелесообразно, это слишком много", - отмечал он.