В России утвердили правила организации сопровождаемого проживания инвалидов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продолжает создавать условия для повышения качества жизни людей с инвалидностью, подписано постановление о порядке организации для них сопровождаемого проживания.

"Для получения услуги по сопровождаемому проживанию инвалиду либо его законному или уполномоченному представителю нужно подать заявление в орган социальной защиты в своем регионе. Сделать это можно как в письменной, так и в электронной форме. Решение о предоставлении сопровождаемого проживания должно быть принято в течение 10 календарных дней после получения заявления. Затем будет определена организация для оказания таких услуг", - сообщается на сайте кабмина в субботу.

Граждане с инвалидностью могут жить не в стационарных учреждениях. При этом им помогают персональные помощники, в том числе оказывают поддержку в бытовых вопросах и в профессиональной деятельности. Например, помогают получить образование или пройти переквалификацию, найти работу и адаптироваться на новом рабочем месте.

Практика сопровождаемого проживания уже применяется в 84 регионах. Такой формат оказания помощи предназначен для инвалидов старше 18 лет, которые не могут вести самостоятельный образ жизни.

Подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг.