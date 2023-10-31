Военные РФ атаковали места производства БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли удары по местам производства безэкипажной военной техники ВСУ в Одесской области.

"В районе населённого пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области", - добавил он.

По словам Конашенкова, уничтожены 33 украинских беспилотника, в том числе в ЛНР и ДНР.

"Перехвачены восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сообщил представитель военного ведомства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13044 танка и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14797 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Российские военные за минувшие сутки отразили на купянском направлении пять атак вооружённых сил Украины (ВСУ), на краснолиманском - три, сообщил Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сказал он.

По его данным, потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".

Ещё три атаки противника отражены на краснолиманском направлении, сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии, отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). "Потери ВСУ составили до 250-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - сказал он.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 170-ти военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

"Кроме того, - сообщил он, - в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины РСЗО "Град"".

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сказал Конашенков.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть пикапов, две гаубицы М109 Paladin, сообщил он.

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также населенного пункта Берислав Херсонской области. В результате огневого поражения потери противника составили до 125-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.