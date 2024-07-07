Ремонтные работы на газопроводе под Алуштой после аварии займут до десяти дней

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Устранение последствий аварии на магистральном газопроводе в селе Виноградное (Алушта, Крым) займет от недели до 10 дней, от газоснабжения отключены 14 населенных пунктов, сообщил врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

"В связи с техническими и ремонтными работами на магистральном газопроводе в районе с. Виноградное городского округа Алушта, временно отключено от газоснабжения 14 населенных пунктов... Предварительно период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток", - написал он в телеграм-канале.

Воронкин уточнил, что к выполнению ремонтных работ приступили бригады ГУП "Черноморнефтегаз".

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что от газоснабжения из-за аварии отключены Малый маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка.

Ранее в субботу сообщалось о возгорании газораспределительного узла в селе Виноградном. Ночью огонь перекинулся на лесную подстилку. Утром в воскресенье сотрудники крымского главка МЧС ликвидировали пожар на площади 4,2 тыс. кв. м.