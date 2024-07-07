В 14 населенных пунктах в районе Алушты приостановлено газоснабжение

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила об остановке газоснабжения в городе и 14 близлежащих населенных пунктах из-за повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное.

"В связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах в районе села Виноградное временно приостановлено газоснабжения потребителей. г. Алушта, населенные пункты: Малый маяк; Утёс, Чайка; Бондаренково; Лазурное; Виноградное; Кипарисное; Пушкино; Лучистое; Лаванда; Семидворье; Изобильное; Верхняя Кутузовка; Нижняя-Кутузовка", - написала Огнева в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о том, что в селе Виноградное произошло возгорание газораспределительного пункта.