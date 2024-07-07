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Дополнительная группировка пожарных выдвинулась в Алушту из-за крупного возгорания

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дополнительная группировка МЧС РФ направлена на ликвидацию пожара в районе города Алушта в республике Крым, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

Как сообщалось, в селе Виноградное произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы.

"В настоящее время происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив. Для ликвидации пожара и недопущения дальнейшего распространения огня к месту направлены дополнительные силы и средства главного управления МЧС РФ по республике Крым", - говорится в сообщении.

Тушение пожара осложняет сухая и жаркая погода. Площадь пожара уточняется.

Отмечается, что угрозы населенному пункту нет.

Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.

Позже пресс-служба МЧС сообщила, что пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м.

Алушта Крым МЧС РФ
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