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Газораспределительный пункт горит в Крыму под Алуштой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В селе Виноградном (Алушта, Крым) произошло возгорание газораспределительного пункта, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: городской округ Алушта, село Виноградное. К месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в готовность приведена аэромобильная группировка.

В сообщении сказано, что всего для ликвидации происшествия задействовано 34 человека и 11 единиц техники, включая 25 человек и 7 единиц техники от МЧС Росси

Алушта Крым МЧС России
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