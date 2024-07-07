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"Пулково" приостановил отправку рейсов из-за непогоды

"Пулково" приостановил отправку рейсов из-за непогоды
Архивное фото
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" из-за погодных условий приостановил работу на отправку авиарейсов, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково").

"В Санкт-Петербурге гроза, ливень и сильный боковой ветер. В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Смольного, дожди в городе ожидаются до 22:00 воскресенья. Также возможны грозы, сильный ветер, град.

Пулково Санкт-Петербург
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