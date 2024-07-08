Россия и ОАЭ планируют заключить преференциальное торговое соглашение

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены устранять барьеры во взаимной торговле и заключить в ближайшие месяцы соглашение о торговле на преференциальных условиях, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Алиханов и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Аль-Джабер обсудили перспективы сотрудничества стран на форуме-выставке "Иннопром 2024". Как отметил российский министр на сессии форума, в частности, они обсудили "острые моменты, которые необходимо будет решить уже в ближайшее время", а именно - создание платежной инфраструктуры и "раскатку" новых транспортно-логистических маршрутов.

"Большое внимание также уделяем условиям введения взаимной торговли. Здесь мы рассчитываем на то, что будут устранены в ближайшее время излишние барьеры во взаимной торговле. Надеемся, мы сегодня это тоже обсуждали - заключить в ближайшие месяцы преференциальное торговое соглашение", - сообщил Алиханов.

По его словам, на полях форума запланирована встреча министра Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева с коллегами из ОАЭ. "Все возражения практически у нас урегулированы. Надеемся, что в ближайшее время выйдем на подписание", - добавил министр.

По словам Алиханова, взаимный интерес к укреплению экономических связей между Россией и ОАЭ постоянно растет. "За последние годы ОАЭ стали ведущим внешним торговым партнёром России среди государств Ближнего Востока и Северной Африки. Товарооборот за прошлый год составил $10 млрд. Это в том числе результат системного диалога на межведомственном уровне", - сказал глава Минпромторга.