Поиск

Россия и ОАЭ планируют заключить преференциальное торговое соглашение

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены устранять барьеры во взаимной торговле и заключить в ближайшие месяцы соглашение о торговле на преференциальных условиях, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Алиханов и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Аль-Джабер обсудили перспективы сотрудничества стран на форуме-выставке "Иннопром 2024". Как отметил российский министр на сессии форума, в частности, они обсудили "острые моменты, которые необходимо будет решить уже в ближайшее время", а именно - создание платежной инфраструктуры и "раскатку" новых транспортно-логистических маршрутов.

"Большое внимание также уделяем условиям введения взаимной торговли. Здесь мы рассчитываем на то, что будут устранены в ближайшее время излишние барьеры во взаимной торговле. Надеемся, мы сегодня это тоже обсуждали - заключить в ближайшие месяцы преференциальное торговое соглашение", - сообщил Алиханов.

По его словам, на полях форума запланирована встреча министра Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева с коллегами из ОАЭ. "Все возражения практически у нас урегулированы. Надеемся, что в ближайшее время выйдем на подписание", - добавил министр.

По словам Алиханова, взаимный интерес к укреплению экономических связей между Россией и ОАЭ постоянно растет. "За последние годы ОАЭ стали ведущим внешним торговым партнёром России среди государств Ближнего Востока и Северной Африки. Товарооборот за прошлый год составил $10 млрд. Это в том числе результат системного диалога на межведомственном уровне", - сказал глава Минпромторга.

Антон Алиханов Иннопром Минпромторг ОАЭ Андрей Слепнев Султан Аль-Джабер ЕЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер-министр Индии прибывает с визитом в Россию

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

ФСБ сообщила о предотвращении угона российского стратегического бомбардировщика

Лес на площади почти 334 тыс. га горит в Якутии

Лес на площади почти 334 тыс. га горит в Якутии

Более 30 улиц Краснодара остались без света из-за аварии

Что произошло за день: воскресенье, 7 июля

"Пулково" возобновил штатную работу на прием и вылет самолетов

"Пулково" приостановил отправку рейсов из-за непогоды

"Пулково" приостановил отправку рейсов из-за непогоды

Электроподстанция полностью разрушена после ЧП на насосной станции в Волгограде

В Воронежской области около 50 человек отправлены в пункты временного размещения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });