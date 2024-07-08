Минздрав РФ разрешил исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России выдал разрешение "Национальной иммунобиологической компании", которая входит в Ростех, на проведение первой и второй фаз клинических исследований комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавируса "Ультрикс комби", говорится в государственном реестре лекарственных средств.

В реестре отмечается, что исследования продолжатся до 31 декабря текущего года. В них принимают участие 370 пациентов. Целью клинического исследования является оценка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата при применении у здоровых добровольцев.

Среди медицинских организаций, в которых планируется проведение клинических исследования, - учреждения здравоохранения Москвы, Подмосковья, Ярославля, Санкт-Петербурга, Томска и других городов. Всего таких медицинских организаций 12.