В РФ зарегистрирована новая отечественная вакцина для профилактики коронавируса

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В РФ зарегистрировали новую российскую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает министерство здравоохранения.

"Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину Гам-VLP-мультивак на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу.

Отмечается, что вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.

"Вакцины на основе VLP - это рекомбинантные вакцины нового поколения, созданные на основе белков как антигенной структуры, которая имитирует структуру вируса. Подобные вакцины обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов", - пояснили в пресс-службе.

Вакцина предназначена для внутримышечного введения. Разработчик и производитель вакцины - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, добавили в сообщении.