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Число погибших при обстреле Белгородской области увеличилось до двух

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число жертв воздушной атаки ВСУ на село Никольское Белгородского района в понедельник увеличилось до двух человек, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

"В операционной городской больницы № 2 Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в селе Никольское в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект. Трое раненых были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода.

По информации оперативных служб, в селе повреждены четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля, один микроавтобус и один коммерческий объект.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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