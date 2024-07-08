Число погибших при обстреле Белгородской области увеличилось до двух

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число жертв воздушной атаки ВСУ на село Никольское Белгородского района в понедельник увеличилось до двух человек, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

"В операционной городской больницы № 2 Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в селе Никольское в результате прямого прилета снаряда в коммерческий объект. Трое раненых были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода.

По информации оперативных служб, в селе повреждены четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля, один микроавтобус и один коммерческий объект.