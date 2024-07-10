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Индекс МосБиржи упал ниже 3000 пунктов, обновив минимум с декабря

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в среду упал ниже рубежа 3000 пунктов, обновив минимум с декабря прошлого года, на фоне ожиданий роста ставки ЦБ РФ в конце июля и предстоящей отсечки годовых дивидендов в акциях Сбербанка ("гэп" в этих бумагах на Мосбирже состоится в четверг).

К 16:58 индекс МосБиржи составил 2995,94 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1072,45 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 4,4%.

В лидерах снижения выступают расписки OZON (-4,4%), акции "Магнита" (-3,2%), "РусГидро" (-3,1%), "НЛМК" (-3%), "Норникеля" (-3%), "Газпрома" (-2,7%), "Газпром нефти" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,7%), "МТС" (-2,6%), "АЛРОСА" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), "ММК" (-2,5%), "Татнефти" (-2,1%), "Роснефти" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,9%).

Также просели акции Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"). Выплаты за 2023 год составят 33,3 рубля на акцию каждого вида, доходность - более 10%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:58 МСК составил 80,61 млрд рублей (из них 17,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,63 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Московская биржа
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