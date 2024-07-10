Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит с 2025 г. дифференцированный НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышает налог на прибыль организаций с 20% до 25%.

Налоговые поправки оцениваются в 2,6 трлн руб. дополнительных доходов федерального бюджета в 2025 г.

В соответствии с одобренным законом, налоговая ставка НДФЛ для доходов до 2,4 млн руб. в год остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. - 312 тыс. руб. (уплата НДФЛ по ставке 13% с суммы 2,4 млн руб.) и 15% в части превышения 2,4 млн руб.; для доходов от 5 млн до 20 млн руб. - 702 тыс. руб. и 18% от превышения 5 млн руб.; для доходов от 20 млн до 50 млн руб. - 3,402 млн руб. и 20% от превышения 20 млн руб.; более 50 млн руб. - 9,402 млн руб. и 22% в части превышения порога дохода.

Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а к сумме превышения. От повышенного НДФЛ освобождены надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями.

Выравниваются налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с операциями с ценными бумагами - ставки по НДФЛ устанавливаются не выше 15%.

Устанавливается единый размер фиксированного НДФЛ для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний в сумме 25 млн рублей.

Прогрессивная шкала НДФЛ оценивается в 2025 г. в 533 млрд руб. дополнительных доходов, а в 2025-2027 гг. с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов - в 1,4 трлн руб.

Налог на прибыль

Предусматривается увеличение с 2025 г. ставки налога на прибыль с 20% до 25%, что даст в бюджетную систему в 2025 г. дополнительно 1,6 трлн руб., а за 2025-2027 гг. - порядка 5 трлн руб.

Одновременно с повышением ставки налога на прибыль вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет. Вычет не может превышать 50% от суммы расходов на первоначальную стоимость основного средства или амортизируемого нематериального актива. В законе прописаны категории налогоплательщиков, которые не имеют права применять федеральный инвестиционный налоговый вычет: иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ; участники СЗПК; банки; организации, осуществляющие производство подакцизных товаров.

В законе также приводится закрытый перечень подакцизных товаров, при производстве которых нельзя будет использовать федеральный налоговый вычет. Под вычет не попадет: производство этилового спирта, спиртосодержащей продукции, лекарственных средств, спиртосодержащая продукция бытовой химии и парфюмерии, некоторые типы алкогольной продукции, табачная продукция, жидкости для электронных систем доставки никотина, производство сахаросодержащих напитков.

При продаже или ином выбытии основных средств или нематериальных активов ранее чем по истечении пяти лет с момента ввода его в эксплуатацию нужно будет восстановить налог, который не был уплачен из-за вычета. Исключение - случаи, когда выбытие объекта осуществлено после истечения срока его полезного использования.

Категории объектов основных средств и нематериальных активов, к которым применяется федеральный инвестиционный налоговый вычет, порядок и условия применения федерального инвестиционного налогового вычета, порядок определения величины федерального инвестиционного налогового вычета установит правительство.

Налоги в IT

Закон дает возможность налогоплательщикам при расчете налога на прибыль применять повышенный коэффициент 2 к расходам на право пользования российскими программами для ЭВМ. Снимаются ограничения по видам НИОКР, к расходам на которые применяют повышающий коэффициент.

Продлевается срок действия налога на прибыль для ИТ-компаний в 5% до 2030 года.

Одобрены также поправки, предусматривающие возможность применения для ИТ-компаний льгот при реорганизации в форме выделения, а также расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов. Речь идет о том, что пониженные тарифы страховых взносов смогут использовать производители оборудования, необходимого для производства электронной компонентной базы.

ИТ-компании, аккредитованные Минцифры РФ, с 2020 года платили налог на прибыль по ставке 3%, с 2022 года она была обнулена на период до конца 2024 года.

Туристический налог

Закон вводит с 2025 г. в Налоговый кодекс новую главу, посвященную туристическому налогу. Предполагается, что налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) - законами субъектов РФ.

Объектом налогообложения признается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании, расположенных на территории муниципального образования (а также на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, федеральной территории "Сириус") и включенных в реестр классифицированных средств размещения. Плательщиками налога будут организации и физлица, оказывающие такие услуги.

Налоговая база определяется как стоимость услуги без учета сумм налога и НДС. Налог не будет взиматься при оказании услуги ряду категорий граждан, среди которых, в частности, герои Советского Союза и Российской Федерации, герои труда, участники и инвалиды ВОВ, участники специальной военной операции; ветераны и инвалиды боевых действий и другие. Налоговые ставки устанавливается в размерах, не превышающих в 2025 году 1%, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы. Налоговые ставки могут быть дифференцированы с учетом сезонности и (или) категории средства размещения.

Налоговым периодом по налогу признается квартал. Зачислять данный налог будут в доходы местных бюджетов (городских поселений, муниципальных районов, городских округов).

Разное

Закон также устанавливает порядок проведения прекращения обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов (амнистии), не уплаченных в результате дробления бизнеса налогоплательщиков в 2022 - 2024 годах при добровольном отказе такими лицами от дробления бизнеса в 2025 и 2026 годах.

Устанавливается пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства, основным видом экономической деятельности которых является один из видов экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" (за исключением производства напитков, производства табачных изделий, производства кокса и нефтепродуктов, производства металлургического). Для этого нужно соблюсти два условия: указать соответствующий вид экономической деятельности в качестве основного в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП и доходы от осуществления основного вида экономической деятельности должны быть не менее 70%.

Увеличивается размер пошлин, уплачиваемых в связи с регистрацией прав на недвижимое имущество, также увеличиваются пошлины за развод и ряд услуг.