Издание The Moscow Times признано в РФ нежелательной организацией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания The Moscow Times (Нидерланды, интернет-версия газеты внесена в РФ в реестр иноагентов).

Как сообщили в надзорном ведомстве в среду, "организация расположена в Амстердаме, осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках".

"Учредитель и владелец издания - гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных неправительственных организаций Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (деятельность признана нежелательной на территории РФ)", - добавили в ведомстве.

В Генпрокуратуре заявили, что работа издания "направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике".

Там добавили, что доступ к сайту издания был ограничен Роскомнадзором "в связи с систематическим размещением публикаций, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов государственной власти нашей страны по проведению специальной военной операции".

Издание The Moscow Times в печатном виде выходило в РФ с 1992 года.

В минувшем году интернет-версия газеты была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.