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Маркетплейсы обяжут рядом с товаром публиковать ссылку на реестр сертификатов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правительство поддержало депутатский законопроект, который обязывает продавцов (владельцев агрегаторов) с 1 сентября 2024 года предоставить покупателю ссылку на реестр сертификатов и деклараций в описании товара.

Положительное заключение правительства, а также думского комитета по промышленности и торговле опубликовано в электронной базе данных парламента.

Законопроект (№594254-8) был внесен в парламент в апреле группой депутатов и сенаторов.

Поправки вносятся в закон "О защите прав потребителей". Согласно пояснительной записке, не все продавцы сейчас рядом с товаром обязаны размещать ссылку на то, что он соответствует всем требованиям и включен в единый реестр выданных сертификатов соответствия. В итоге потребитель вынужден сам искать эту информацию.

В случае, если реализуемая продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, владелец агрегатора должен в описании товара указать это. Новое регулирование предлагается не распространять на продажу товаров, бывших в употреблении и в случае заключения договора купли-продажи на территории торгового объекта.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года при этом в законопроекте говорится, что ответственность продавцов, владельцев агрегаторов за невыполнение положений закона наступает с 1 марта 2025 года. При этом мера ответственности в поправках не определена.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 23 июля.

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