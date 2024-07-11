Обновленная семейная ипотека разрешает покупку жилья в Москве, построенного по реновации

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Новые условия программы семейной ипотеки разрешают покупку жилья в Москве в многоквартирных домах, построенных по реновации, следует из обновленных правил возмещения банкам недополученных доходов по кредитам, выданным в рамках данной программы.

Документ размещен в четверг на сайте Минфина.

Как следует из обновленных правил, семейную ипотеку можно будет взять для покупки жилья в многоквартирных домах, разрешение на ввод в эксплуатацию которых получено Московским фондом реновации жилой застройки по заключенным договорам купли-продажи.

Обновленная программа семейной ипотеки действует до 2030 года и распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. В рамках программы можно взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Ставка по программе составляет 6%, в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита - до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Заёмщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос - 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

Также "Семейную ипотеку" на новостройки могут получить:

- семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;

- семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющих индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;

- семьи, где есть ребенок-инвалид.

При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета. Можно оформить только один льготный кредит - учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты.