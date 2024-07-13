Более 50 тысяч супружеских пар в РФ заключили с начала года брачные договоры

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Супруги в России все чаще воспринимают брачный договор как проявление ответственности и заботы друг за друга, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

За шесть месяцев этого года свыше 50 тысяч пар удостоверили у нотариусов такие соглашения.

"Инициатива заключить брачный договор все реже ассоциируется с меркантильностью партнеров или браком по расчету. И все чаще воспринимается как проявление ответственности, открытости намерений и заботы супругов друг о друге", - сказали "Интерфаксу" в палате.

По данным ФНП, больше всего брачных договоров заключили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. Также среди регионов-лидеров Свердловская, Самарская, Ростовская области, Башкортостан и Новосибирская область.

Как пояснили нотариусы, брачный договор определяет, кому и на каких условиях принадлежит недвижимость, вклады, бизнес-активы, паи, ценные бумаги и прочее имущество. В договоре также можно описать, как выстраивается семейный бюджет, кто какие расходы на себя берет, предусматриваются ли взаимные выплаты в браке и после него. Так, например, одной из причин заключить брачный договор может стать ипотека, когда один из супругов не может быть созаемщиком.

"Однако нужно учитывать, что такой документ регулирует исключительно имущественные вопросы, он не может касаться личных отношений, быта и других людей", - резюмировали в ФНП