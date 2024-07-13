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Сын бизнес-коуча Закхайм арестован в Москве по делу матери

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест обвиняемого в мошенничестве подданного Нидерландов Троя Краснова - сына бизнес-коуча Натальи Закхайм, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Краснова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 августа 2024 года", - сообщили в пресс-службе в субботу.

Накануне по этому делу были арестованы сама Закхайм, гражданка Израиля и подданная Нидерландов, ее супруг и отец Краснова - Андрей Краснов, а также их предполагаемая соучастница - Любовь Струлева. Всем четверым предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В РоссииСуд в Москве арестовал бизнес-коуча Закхайм и ее супруга по делу о мошенничествеСуд в Москве арестовал бизнес-коуча Закхайм и ее супруга по делу о мошенничествеЧитать подробнее

Как сообщили в прокуратуре Москвы, по версии следствия, "Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение мошенническим путем денежных средств граждан под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию".

Как считает следствие, "сообщники на основании общедоступной информации "разработали" курс по инвестициям, записали видео уроки с целью продажи их гражданам, создавали у них ложное впечатление о возможности осуществления деятельности по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости".

Однако, утверждает следствие, "взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию сообщники не исполняли, денежные средства потерпевшим не вернули, а распорядились ими по своему усмотрению".

В деле в настоящее время трое потерпевших, пояснили в столичном надзорном ведомстве. Сумма ущерба по делу превышает 2,5 млн руб.

"Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности организованной группы и полный перечень лиц, пострадавших от действий обвиняемых", - заключили в прокуратуре.

Трой Краснов Наталья Закхайм
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