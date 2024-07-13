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Что произошло за день: суббота, 13 июля

Лишение депутатов за несогласованный выезд за границу, происшествие с самолетом из Нижневартовска и планы запретить усыновления в страны, где разрешена смена пола

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал закон о лишении парламентариев мандатов за несогласованный выезд за границу.

- Самолет из Нижневартовска штатно приземлился в Минводах после отказа генератора. На сайте аэропорта Минвод было указано, что с опозданием приземлился Superjet компании "Азимут".

- Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ростовской области, который возник рано утром в субботу после атаки БПЛА. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В тушении был задействован пожарный поезд.

- Россия вновь смягчает требование о репатриации валютной выручки. Обязательный порог снижен с 60% до 40%.

- Премьер Швеции не увидел причин возвращаться к вопросу о подрыве "Северных потоков". Он пояснил, что следователи пришли к выводу, что не могут никому предъявить обвинение. В МИД РФ в ответ назвали Швецию участником международного сговора с целью сокрытия теракта.

- В Думе предложили запретить усыновление людям из стран, где разрешена смена пола. Инициатива уже внесена в парламент.

- Министр спорта Франции поплавала в Сене, чтобы доказать чистоту реки. Если к началу Олимпиады возникнут сомнения относительно чистоты Сены, организаторы подготовили запасные варианты.

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