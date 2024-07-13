Площадь пожара на атакованной БПЛА нефтебазе в Ростовской области достигла 200 кв.м

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожарный поезд прибыл для тушения пожара на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, которую утром в субботу атаковали беспилотники, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По состоянию на 08:00 площадь пожара составляет 200 кв.м, написал Голубев в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщил что в 04:00 мск субботы в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, пожару присвоен 3 ранг, к тушению привлечены 49 человек и 14 единиц техники.