Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ростовской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на территории нефтебазы в Цимлянской районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Пожар возник рано утром в субботу после атаки БПЛА.

Как написал Голубев в своем телеграм-канале, "по состоянию на 10:19, пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован".

Ранее губернатор сообщал, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. На тушении был задействован пожарный поезд.