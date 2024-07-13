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В Думе предложили запретить усыновление людям из стран, где разрешена смена пола

В Думе предложили запретить усыновление людям из стран, где разрешена смена пола
Фото: Aytug Can Sencar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён законопроект о запрете на усыновление или опекунство детей из России для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола.

Инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, "крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах".

"В Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств. В США количество таких операций ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч. В их числе и медицинские вмешательства у подростков. В Европе чаще всего меняют пол в Германии и Нидерландах. Принимаемый закон поможет нам защитить детей", - считает спикер Госдумы.

Авторами инициативы стал спикер Госдумы Володин, а также большая группа депутатов.

Вячеслав Володин США Госдума Италия Испания Германия Европа
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