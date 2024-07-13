Путин подписал закон о лишении парламентариев мандатов за несогласованный выезд за границу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать с руководством палат парламента свои выезды за границу, иначе их могут лишить мандата.

Документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

До настоящего времени действовал уведомительный порядок выезда парламентариев за границу. Закон же меняет его на согласительный. Порядок согласования и сроки такого выезда теперь будут определяться советами палат парламента. В случае несанкционированного выезда парламентария могут досрочно лишить мандата.

"Согласительный порядок выезда за рубеж депутатов Госдумы и сенаторов обоснован и продиктован вопросами безопасности, как государства, так и самих выезжающих за рубеж", - сказал ранее соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он напомнил о вынесенных приговорах украинских судов в отношении депутатов Госдумы, осужденных заочно по статье 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), к длительным срокам лишения свободы.

По словам Пискарева, "если вот такой приговор украинского суда с запросом на арест поступит в информационную базу Интерпола, власти страны пребывания обязаны задержать разыскиваемого гражданина и передать его запрашивающей стороне, в данном случае Украине". Он напомнил, что в Интерпол не входят только четыре государства-члена ООН - КНДР, Микронезия, Палау и Тувалу.

Еще одной причиной принятия закона является обеспечение безопасности государства, так как все депутаты Госдумы и сенаторы по факту занимаемой должности имеют допуск к гостайне, добавил глава комитета.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.