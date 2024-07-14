Ландшафтный пожар на 3,2 га тушат в Туапсинском районе
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание на территории Джубгского лесничества в Краснодарском крае, сообщает администрация Туапсинского района в своем телеграм-канале.
"Лесная подстилка загорелась в Новомихайловском участковом лесничестве", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара - 3,2 га.
По данным пресс-службы администрации района, пожар находится на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы жилым домам нет.
В тушении задействовано 36 человек и 11 единиц техники.