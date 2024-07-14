Площадь ландшафтного пожара в Туапсинском районе выросла до 4,5 га

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают тушение пожара на территории Джубгского лесничества, сообщает в воскресенье министерство природных ресурсов Краснодарского края.

"Площадь лесного возгорания в районе н.с. Псебе Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничеств увеличилась до 4,5 га", - говорится в сообщении.

В тушении задействовано 25 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 3,2 га в Туапсинском районе.

По данным пресс-службы администрации района, пожар находится на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы жилым домам нет.