Площадь ландшафтного пожара в Туапсинском районе выросла до 4,5 га
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают тушение пожара на территории Джубгского лесничества, сообщает в воскресенье министерство природных ресурсов Краснодарского края.
"Площадь лесного возгорания в районе н.с. Псебе Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничеств увеличилась до 4,5 га", - говорится в сообщении.
В тушении задействовано 25 человек и шесть единиц техники.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 3,2 га в Туапсинском районе.
По данным пресс-службы администрации района, пожар находится на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы жилым домам нет.