Экс-замглавы Росгвардии Милейко отказался от сделки со следствием

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, направленное в военный суд, будет рассматриваться в обычном порядке. Он не стал заключать сделку со следствием. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Генерал не признал вину по предъявленному ему обвинению и отказался заключать досудебное соглашение о сотрудничестве. Соответственно, дело будет слушаться в суде в обычном порядке", - сказал собеседник агентства.

Накануне Московская городская военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Милейко. Материалы дела направлены в Реутовский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, уточнил источник агентства.

Высокопоставленному военному инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Речь идет об эпизоде, связанном с отчуждением и последующей продажей по цене, заниженной почти в 20 раз, нежилого помещения в доме в подмосковной Балашихе. По данным следствия, недвижимость была реализована по подложным документам подставным лицам за 980 тыс. рублей при ее рыночной стоимости 18 млн 650 тыс. рублей, уточнил собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении отставного военного чиновника было возбуждено военными следователями в октябре прошлого года. Его задержали на двое суток, а затем отпустили под обязательство о явке. Позже Милейко был взят под стражу.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ранее "Интерфаксу", что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства и переданы в прокуратуру. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут. Он курировал в ведомстве вопросы тылового обеспечения войск.