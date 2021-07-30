Бывший замдиректора Росгвардии Милейко получил шесть лет колонии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко по уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

Второму фигуранту дела - бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кириллу Прокудину суд назначил четыре года колонии.

Милейко признан виновным в организации особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК), Прокудин - в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Оба вину не признали.

Милейко назначен штраф в 600 000 рублей, Прокудин - в 400 000 рублей.

Милейко запретили занимать должности на государственной службе в течение трех лет, Прокудину - в течение двух лет. Милейко лишен звания генерал-лейтенант запаса, Прокудин - майор запаса.

Адвокат Милейко Елена Капчинская пообещала обжаловать приговор.

Обвинение просило для Милейко восемь лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей.

Как установили следствие и суд, Милейко, разработав преступный план, "организовал хищение чужого имущества". Для реализации плана он привлек Прокудина. В 2012 году жена Милейко незаконно получила нежилое помещение в доме в подмосковной Балашихе, построенном для военных, и открыла там парикмахерскую. Следствие установило, что помещение было куплено по подложным документам за сумму, существенно ниже реальной стоимости. Ущерб, которые в результате получило подмосковное управление Росимущества, следствие оценило в 9 776 000 рублей.

Как уточнял источник "Интерфакса", недвижимость была продана за 980 тысяч рублей при ее рыночной стоимости 18 650 000 рублей.

Милейко был задержан осенью 2020 года.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин объяснял, что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства и переданы в прокуратуру. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут.

Он курировал в ведомстве вопросы тылового обеспечения войск. До того он разное время занимал командующие должности во внутренних войсках МВД. В 2014 году был замполпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2017 по июля 2019 года работал на должности замдиректора Росгвардии.